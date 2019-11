Bazzani: "Pioli darà qualcosa al Milan, ma non so se basterà per l'Europa"

L'ex attaccante Fabio Bazzani è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Credo che il Milan stia faticando globalmente. Piano piano può fare meglio, già con la Juve c'è stato un segnale. Se fai come Gattuso, con giocatori nei propri ruoli, senza inventare, hai meno difficoltà. Arrivare all'Europa comunque non sarà facile. Pioli, quando è arrivato, ho detto che se non batteva il Lecce, aveva un filotto di partite complicato. Anche se fai buone partite, non è detto che porti a casa il risultato contro certe squadre forti. E così è stato. Ora ha estremamente bisogno di punti. Pioli ha già ridato una idea di gioco migliore per le caratteristiche dei giocatori. Ora però la classifica piange e servono punti. Pioli nel lungo periodo darà qualcosa a questa squadra, non so se basterà per l'Europa".