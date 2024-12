Bazzani scarica Morata: "Non è un bomber di razza come Giroud"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Fabio Bazzani, ex calciatore e commentatore tv. Questo un estratto delle sue parole:

Questo Milan è più forte di quello dello scorso anno come dice Ibra?

"No, perché gli acquisti arrivati non ti fanno pensare che con un progetto nuovo si possa lottare subito per lo Scudetto. Se vediamo la qualità individuale e la leadership, non vedo nè questa nè personalità. I gol di Giroud da chi sono stati sostituiti di più forte? Morata? Ma non è mai stato un bomber di razza. Abraham?".