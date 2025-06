Beckham contro lo United: "Ho visto comportamenti sbagliati da parte dei giocatori"

David Beckham non resta in silenzio a guardare. Il presidente dell'Inter Miami, dove gioca tra gli altri Lionel Messi, è intervenuto a proposito del comportamento del Manchester United durante la tournée post-stagione in Asia. Infatti, come riportato da ESPN, l'ex Atalanta Amad Diallo ha mostrato il dito medio a una folla fuori dall’hotel della squadra a Kuala Lumpur, in Malesia, sostenendo di essere stato insultato riguardo a sua madre, senza alcun pentimento per il gesto, mentre Garnacho è rimasto coinvolto in un breve alterco con un tifoso che lo stava filmando. Lo United viene da una sconfitta per 1-0 contro contro l'ASEAN All-Stars e l'ultima vittoria per 3-1 contro Hong Kong.

"Non mi piace vedere cosa sta succedendo al club", ha detto Beckham a CBS Sports durante la trasmissione della finale di Champions League. "È vero che conta il campo, ma vedo molte cose che, da tifoso e amante del Manchester United, non posso accettare. Bisogna rappresentare con onore lo stemma. Ho visto molti comportamenti sbagliati da parte dei giocatori. Noi capivamo cosa significava giocare per il Manchester United. Capivamo cosa rappresentava quello stemma", ha affermato l'ex centrocampista inglese e icona vivente dei Red Devils.

Precisando: "Ovunque andassimo, in Europa o in Asia, rispettavamo i tifosi. Rispettavamo il fatto che venissero, pagando, per vederci, avere un autografo o scattare una foto. Questo va rispettato", ha rincarato la dose Beckham.