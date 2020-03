Begovic lancia l'allarme: "La madre del mio agente è bloccata in India, non si trovano cibo e acqua"

Asmir Begovic, portiere rossonero, è intervenuto su Twitter e ha lanciato un appello per far sì che la madre dell'agente e i connazionali britannici possano uscire dall'India e tornare in UK: "La madre sessantasettenne del mio caro amico e agente è bloccata a Goa in India, insieme a centinaia di altri cittadini britannici. Con l'India in completo lockdown, per loro sta diventando difficile trovare cibo e acqua. Firma questa petizione per implorare il governo britannico a rimpatriare questi cittadini (QUI)".