Begovic su Krunic: "Ci parlai quando firmò per il Milan, una persona fantastica"

Intervistato da Milan TV, Asmir Begovic ha parlato di Rade Krunic, centrocampista rossonero e suo connazionale: "Ci avevo parlato quando lui firmò per il Milan, chiedendogli come si sentisse. Lui mi raccontò di quanto fosse incredibile e fantastico questo club. Per me non era una sorpresa sentirlo. Lui è un giocatore e una persona fantastica, non vedo l'ora di lavorare con lui".