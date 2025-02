Behrami: "Gimenez? Il Milan aveva bisogno di un attaccante così"

Valon Behrami, ex centrocampista e ora opinionista televisivo, ha rilasciato queste parole a DAZN sull'arrivo al Milan di Santiago Gimenez: "Il Milan aveva bisogno di un attaccante simile a Giroud. Gimenez ha più mobilità rispetto al francese che era più torre in mezzo all'area. C'è stato un episodio quando ha dovuto recuperare il risultato contro il Parma in casa con Pavlovic che si è messo in mezzo all'area e sono arrivati un sacco di pericoli. L'hanno ribaltata proprio con un giocatore fisico in area.

Quello era stato il segnale per dire di andare a prendere un numero 9 che gioca lì, che sta lì, perchè così il Milan sarebbe diventato più pericoloso. Conceiçao aveva già in mente di giocare con un giocatore del genere. Gimenez come Giroud? Non sono simili, però qualcosina in comune ce l'hanno".