Behrami: "Milan, Saelemaekers tra i rimpianti forse è quello più grande per quelle che sono le caratteristiche"

Questa sera in Milan-Roma Alexis Saelemaekers farà ritorno a San Siro da avversario, dopo che in estate si è trasferito in giallorosso con la formula del prestito. Valon Behrami, nel podcast "Step on Football" su DAZN, ne parla così:

"Saelemaekers tra i rimpianti forse è quello più grande per quelle che sono le caratteristiche. È in un momento maturo abbastanza per essere titolare".