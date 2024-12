Behrami: "Se ti esalti così per l'ingresso di Camarda vuol dire che hai abbassato le pretese"

Intervenuto a Step on Football, programma sui social di Dazn, Valon Behrami, ex centrocampista e ora commentatore, ha parlato così dell'ingresso in campo di Francesco Camarda domenica sera a San Siro in occasione del match contro il Genoa: "Se la gente si esalta così perchè entra Camarda o un altro giovane vuole dire che hai abbassato le pretese e quindi anche le ambizioni si abbassano. Camarda ha talento, ma ad oggi non può prendersi sulle spalle il Milan".