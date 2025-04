Behrami sul Milan: "Fuori dalla corsa Champions, può puntare all'Europa o alla Conference League"

Valon Behrami, ex centrocampista e ora opinionista televisivo, ha rilasciato queste parole a Step On Football, programma di DAZN su YouTube, sul Milan e sulla corsa dei rossoneri all'Europa: "Il Milan è fuori dalla corsa Champions, ma può puntare ad arrivare in Europa League o in Conference League. Hai giocatori che vogliono giocare in Europa. Chiaramente, visto che le cose non sono andate bene nonostante i tanti acquisti che sono stati fatti, qualcuno dovrà essere venduto".

Serie A, la classifica aggiornata:

Inter 67 punti (30 partite giocate)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 52 (30)

Fiorentina 51 (30)

Milan 47 (30)

Udinese 40 (30)

Torino 39 (30)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Hellas Verona 30 (30)

Cagliari 29 (30)

Parma 26 (30)

Lecce 25 (30)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (30)