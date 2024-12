Behrami: "Theo non è mai stato un leader vero. E la fascia di capitano ha perso un po' di valore"

vedi letture

Valon Behrami, parlando al podcast di DAZN “Step on Football”, commenta così il momento difficile di Theo Hernandez. Le sue dichiarazioni:

“Se non si mette a posto questa situazione Theo condiziona anche lo spogliatoio. Prima era riconosciuto come leader, ora è lì, in panchina, che non ha voglia di reagire. È capitato a vari leader di essere in panchina, ma quando entravano in campo erano gli stessi leader. Non puoi essere leader solo quando ti mettono la fascia al braccio. O lo sei o non lo sei. E questa cosa mi fa capire che ad oggi Theo non è mai stato un leader vero. La fascia di capitano ha perso un po’ di valore”.