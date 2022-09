MilanNews.it

Si è giocata quest'oggi Belgio Under 21-Olanda Under 21. Al match ha partecipato anche il rossonero Aster Vranckx, capitano e titolare per settanta minuti. Il centrocampista rossonero, tuttavia, non è riuscito insieme ai propri connazionali ad evitare la sconfitta per 1-2.