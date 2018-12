Bellinazzo: "Gazidis cercherà di ripetere il modello Arsenal al Milan"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto a SkySport24 e sul Milan ha dichiarato: "Gazidis cercherà di ripetere il modello Arsenal al Milan. In Italia, però, troverà maggiori difficoltà, soprattutto a livello burocratico, però potrà sfruttare un brand molto forte come quello rossonero. Sentenza UEFA? Al Milan è andata abbastanza bene perchè la Uefa avrebbe potuto imporre dei paletti già per il mercato di gennaio, ma bisognerà capire cosa succederà per la stagione 2017-2018 che è stata chiusa con un bilancio di -120 milioni di euro e che non fa della sanzione dell'Uefa. La UEFA si fida del Milan ora che c'è Elliott, cosa che invece non era successa con Yonghong Li. Alla fine, la UEFA ha dato una certa libertà di costruire al Milan per tre anni, è una sorta di Voluntary Agreement".