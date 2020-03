Bellinazzo: “Spostare Europeo al 2021 potrebbe essere una soluzione”

Marco Bellinazzo, giornalista de ”Il Sole 24 Ore”, interviene ai microfoni di “Stadio Aperto” su TMW Radio per analizzare l’impatto economico del Coronavirus sul mondo del calcio, queste le sue parole sull'europeo: "Penso che una soluzione pratica sarebbe quello di spostare l’Europeo al prossimo anno in modo che i campionati possano finire con più calma senza avere dei calendari fittissimi nel mese di maggio. Essendo una competizione organizzata da diverse nazioni, tutte le parti organizzatrici potrebbero subire un danno economico. Sarà importante capire anche come si muoveranno per l’olimpiade che sposta diversi miliardi”.