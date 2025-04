Beltran elegge gli avversari di Serie A che apprezza di più: "Lautaro devastante. Mi piace anche Reijnders"

Intervistato dai colleghi di TMW, l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha svariato su più argomenti, dal rapporto con Palladino a quello con Paulo Dybala che fece da intermediario per portarlo a Roma fino ad arrivare agli obiettivi che si è prefissato in questo finale di stagione con la Fiorentina, eleggendo anche un calciatore rossonero tra quelli che più apprezza in Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

Quale avversario di Serie A apprezza di più?

"Lautaro, è devastante. E mi piace anche Reijnders".

Che rapporto ha con Palladino? Che differenze sente con il predecessore Italiano?

"La differenza c'è quando abbiamo il pallone, ma anche senza. Con Italiano senza palla andavamo in pressione subito, qui a volte aspettiamo il momento giusto. E poi moduli e movimenti diversi...".

Tornando a Lautaro Martinez, in Italia lo stiamo sottovalutando?

"Non so cosa si dica di preciso perché leggo e ascolto poco, però oggi è uno degli attaccanti più forti del mondo. Ha vinto lo Scudetto, la Coppa America, prima ancora il Mondiale, capocannoniere, finale di Champions League... Lautaro è uno dei migliori!".

Poteva anche giocare alla Roma, con Dybala che provò a fare da intermediario. Ci racconta come è andata?

"Una settimana dopo la Fiorentina mi ha chiamato anche la Roma ma con i viola era già tutto più avanti. E volevo andare in una squadra che fosse convinta veramente su di me, per quello ho scelto la Fiorentina. Oltre che per cose del progetto come il Viola Park e l'ambizione...".