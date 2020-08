Benenvento, offerto un ricco biennale a Bonaventura: Jack ci pensa

Il suo contratto con il Milan non verrà rinnovato e quindi per la prossima stagione Giacomo Bonaventura dovrà trovarsi una nuova squadra. Ci sono al momento due piste aperte: da una parte il ritorno all'Atalanta, mentre dall'altra c'è un'importante offerta ricevuta dal Benenvento che gli offre un contratto biennale a cifre importantissime. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce anche che Jack non ha ancora detto sì o no alla proposta di Vigorito, ma ci penserà.