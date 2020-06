Notte speciale per Pippo Inzaghi, che con il suo Benevento è riuscito ad ottenere la promozione in Serie A con ben 7 giornate d'anticipo. La squadra allenata dall'ex bomber rossonero ha battuto in serata la Juve Stabia per 1-0 grazie ad un gol di Marco Sau, ottendendo così la matematica certezza della promozione nella massima serie italiana.