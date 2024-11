Benitez ammette: "L'Atalanta non avverte la tensione rispetto a Milan e Inter"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Rafael Benitez ha analizzato il cammino delle italiane in Champions League. Queste le sue considerazioni anche sul Milan di Fonseca:

"L'Atalanta? È in salute, gioca in scioltezza, sembra non avvertire il peso della tensione ed è chiaro che rispetto all’Inter e anche al Milan e probabilmente pure alla Juventus ritiene che il proprio traguardo sia arrivare ai cosiddetti spareggi. Ma Gasperini non è uomo che fa calcoli e che riesce sistematicamente a stupirci. Sa meglio di me che lo attenderanno, alla distanza, il Real Madrid e il Barcellona: in Svizzera ci andrà, come sempre, per prendersi tutto".

Sull'Inter: "Vince in scioltezza in campionato, però il Lipsia è un’insidia, nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Delle tedesche non bisogna mai fidarsi, lo sa benissimo Inzaghi, che ha l’opportunità di mettersi in condizione di ulteriore vantaggio. Gli attaccanti stanno benissimo, come dimostrato a Verona, e anche i sostituti dei titolari hanno dato risposte convincenti: all’orizzonte ci sono altre sfide delicate, non è possibile allentare per un attimo e i campioni d’Italia lo sanno, perché Inzaghi non tradisce mai e sa tenere altissima l’attenzione".