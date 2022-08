Bennacer a DAZN: "Difficile trovare spazio, l'Atalanta erano compatti. Potevamo fare meglio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a DAZN, Ismael Bennacer ha commentato la partita di questa sera: "Penso che potevamo fare meglio, cercare di vincere questa partita. Atalanta ha giocato bene, erano compatti. Era difficile trovare spazio. L'importante non aver perso, dobbiamo lavorare sugli errori per fare meglio".

Cosa c'è da migliorare? "Atalanta squadra che accorcia tanto, giocano a uomo. Non dobbiamo perdere l'uomo, dobbiamo essere concentrati dall'inizio alla fine".

Sui nuovi arrivi: "Lavorano bene, poi proviamo a fare di meglio per loro. Poi loro giocano, ma piano piano sarà meglio".

Sul gol: "Lavoro in allenamento, poi in partita provo a fare lo stesso. Qualche volta faccio gol, qualche volta no".