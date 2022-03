Bennacer a DAZN: "Rete importante perchè abbiamo vinto, importante non aver preso ancora gol"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Al termine di Cagliari-Milan, Ismael Bennacer ha rilasciato queste parole ai microfoni di DAZN:

Sul gol: "E' un gol importante perchè abbiamo vinto. Dobbiamo continuare a lavorare, tutti proviamo a dare sempre il massimo per la squadra".

Sulla crescita del Milan: "Abbiamo più esperienza, sono due anni che lavoriamo insieme. Mancano ancora diverse partite, pensiamo alla prossima e basta. Ora c'è la sosta, poi quando torneremo continueremo a lavorare".

Sulla vittoria per 1-0: "Vorremmo vincere due o tre a zero, ma va bene anche 1-0. Non prendiamo gol e questo è importante".

Sulla rissa finale: "Non so cosa sia successo alla fine, non ero lì vicino".