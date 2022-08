Bennacer celebra la terza divisa del Milan: "Nuova stagione, nuovi obiettivi, nuova maglia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha ufficializzato la terza maglia della stagione in corso. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Ismael Bennacer ha celebrato la nuova casacca milanista. Il centrocampista algerino ha infatti condiviso una foto in posa con la nuova maglia, a cui ha aggiunto in didascalia: "Nuova stagione, nuovi obiettivi, nuova maglia".