Bennacer, che numeri: doppiati i colleghi di A

La Gazzetta dello Sport riporta alcune statistiche che riguardano Bennacer. I numeri della scorsa stagione evidenziano le doti dell’algerino, il quale, con 1645 passaggi positivi, ha doppiato i colleghi: 44.46 passaggi di media a gara, 28.04 la media del ruolo. Lo stesso vale per le verticalizzazioni: 14.89 quelle che Bennacer ha mediamente prodotto in partita, 9.71 quelle a cui si sono fermati gli altri “play” della A. Non solo: Bennacer ha vinto ben 252 duelli, meglio di lui, tra i centrocampisti, solo Bakayoko.