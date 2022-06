Bennacer, che partita contro la Tanzania: i numeri dell'algerino

Ottima prestazione da parte di Ismael Bennacer, colonna portante del centrocampo dell'Algeria, contro la Tanzia. Il giornalista Walid Ziani, di Dzfoot, ha raccolto alcuni numeri della partita del centrocampista rossonero:

🇹🇿🇩🇿 Ismael Bennacer vs Tanzania #TeamDZ



• 90 minutes

• 52 touches

• 31 out of 37 passes completed (84% accuracy)

• 1 assist

• 2 chances created

• 10 possessions recovered

• 4 out of 11 duels won (36% success)

• 2 successful dribbles (67% success)

• 2 fouls won pic.twitter.com/MF6514VeZ6