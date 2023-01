Bennacer: "Devo imparare ancora molto: sono nel posto ideale. Voglio dare ancora di più"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di Milan Tv per festeggiare il suo rinnovo di contratto con i rossoneri per altri quattro anni. L'algerino ha parlato così delle sue sensazioni e dei suoi obiettivi: "Sono molto molto curioso di continuare con il Milan. Faccio parte di questa famiglia e voglio dare ancora di più per tutto il club, la società e i tifosi. Voglio far vedere a tutti che ho molta voglia. Io prima di tutto faccio quello che mi chiede il mister ma devo imparare ancora molto e sono al posto ideale per me per farlo"