Fonte: Opta

© foto di DANIELE MASCOLO

I primi gol in Serie A realizzati sia da Alexis Saelemaekers che da Ismaël Bennacer sono arrivati proprio contro il Bologna nel luglio 2020. Per l’algerino, in generale, due dei suoi tre centri nella competizione sono arrivati contro gli emiliani (in rete anche nella gara d’andata).