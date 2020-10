Bennacer e l'inversione di tendenza: nove gare e zero cartellini

Nella scorsa stagione Ismael Bennacer è stato tra i giocatori più ammoniti dell'intero campionato di Serie A, avendo accumulato 14 gialli in 31 partite. Quest'anno la situazione si è completamente ribaltata: l'algerino, impiegato in tutte e nove le gare di inizio stagione, non ha ricevuto nessun cartellino. Una netta inversione di tendenza che dimostra i miglioramenti messi in atto da questo calciatore.