Bennacer ha indossato due volte la fascia da capitano del Milan in questa stagione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Per la prima volta in carriera, Ismael Bennacer ha indossato in questa stagione la fascia da capitano del Milan, stringendola al braccio contro il Chelsea in Champions League e contro la Cremonese in Serie A; dopo Calabria, Theo Hernandez e ibrahimovic, infatti, è il numero 4 il giocatore con più presenze della rosa (126).