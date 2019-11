Bennacer, palla al centro: nazionale e poi 4 match fondamentali

Ad ottobre l'Algeria di Bennacer aveva battuto 3-0 la Colombia di Cuadrado. A novembre, il colombiano si è preso la rivincita in Juventus-Milan 1-0, ma Ismaël è progredito ancora, arrivando a fornire la sua miglior prestazione in rossonero dopo che già aveva fatto molto bene contro la Lazio. Uno a uno e palla al centro.



Certamente, la stagione di Bennacer è entrata a tutti gli effetti nel vivo, dopo la vittoria a luglio della coppa d'Africa e il suo arrivo a Milanello datato 14 agosto, cosa che non gli ha consentito di partire subito titolare dall'inizio a Udine. Purtroppo Ismaël non sarà presente a San Siro alla ripresa contro il Napoli, per squalifica. Ma ci sarà nelle sfide successive.



La sosta per le Nazionali propone due impegni importanti per l'algerino. L'African Football Confederation (CAF), infatti, ha dato il via alle gare dei gironi di qualificazione alla prossima edizione della Coppa d'Africa che, a livello di fase finale, si svolgerà nel 2021 in Camerun. In questa pausa si disputeranno le prime due giornate dei gironi eliminatori: Algeria-Zambia andrà in scena giovedì 14 novembre allo stadio Mustapha Tchaker di Blida, mentre Botswana-Algeria verrà giocata lunedì 18 novembre allo stadio nazionale Botswana di Gaborone.



Due match ufficiali che consentiranno a Bennacer di non perdere tono e smalto, in vista degli impegni che vedranno protagonisti i rossoneri prima della sosta natalizia.