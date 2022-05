Bennacer pronto per la sfida contro il Sassuolo: "Per la storia, per il popolo rossonero"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

C'è attesa per Sassuolo-Milan, ultima gara della stagione rossonera in programma questo pomeriggio alle 18.00 al Mapei Stadium. L'intero ambiente rossonero è in trepidazione per la sfida contro i neroverdi, come confermato anche dal centrocampista Ismael Bennacer. L'algerino ha pubblicato una grafica sul proprio profilo Twitter ufficiale, aggiungendo alla didascalia: "Per la storia, per il popolo rossonero".