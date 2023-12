Bennacer rimarrebbe nel Milan a vita? Isma sorride e risponde così

vedi letture

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di Claudio Raimondi di SportMediaset.

Vuoi rimanere nel Milan a vita?

"Perché no?! Non so cosa succederà domani, ma il Milan è una squadra che ho nel cuore".

Bennacer è tornato

Il centrocampista algerino è tornato in campo lo scorso 2 dicembre in occasione di Milan-Frosinone, subentrando nel finale di gara, dopo il grave infortunio al ginocchio subito nel maggio scorso durante l'EuroDerby di andata contro l'Inter. Anche domani, in occasione del match contro l'Atalanta, l'algerino risulta tra i convocati e inizierà la sfida dalla panchina, pronto, eventualmente, ad entrare a gara in corso.