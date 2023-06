Bennacer ringrazia Ibra: "Grazie per tutto. Mancherai a Milano, mancherai al calcio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ismael Bennacer, che dovrà restare a lungo ai box dopo l'operazione al ginocchio di qualche giorno fa, ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare e salutare Zlatan Ibrahimovic che ieri sera ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Ecco il messaggio del centrocampista algerino per lo svedese: "Grazie per tutto Ibra. Mancherai a Milano, mancherai al calcio".