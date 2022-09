Bennacer, ripresi i contatti per il rinnovo: l'algerino non gode del decreto crescita

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Rafa Leao, anche Ismael Bennacer andrà in scadenza nell'estate 2024 e il Milan ha tutte le intenzioni di tenerlo a bordo. Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport sarebbero ripresi i contatti tra il club rossonero e l'entourage del giocatore algerino. La complicanza, in questo specifico caso, può essere il fatto che il numero 4 del Milan non può godere dei benefici del decreto crescita, dal momento che venne tesserato dall'Empoli e quindi già in Italia.