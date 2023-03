Bennacer rivela: "Arrivato al Milan chiesi la maglia numero 6. Mi sono scusato, ti senti davvero come se fossi in uno dei più grandi club del mondo"

La chiamata del Milan e la maglia numero 6…

"Nessuno deve dire niente per spiegarti che questo è un club speciale. Non sapevo molto di leggende del club come Franco Baresi, così quando ho firmato per il Milan ho chiesto di indossare la maglia numero 6 e mi è stato detto “Non è possibile, quella maglia è stato ritirata”. Mi sono scusato e ho detto che non ne avevo idea, ma ti senti davvero come se fossi in uno dei più grandi club del mondo, un club con una storia straordinaria. Si sente tutto ed è per questo che mi sono innamorato di questo club. Significa molto per me, per questo ho deciso di prolungare il mio contratto e continuare il mio viaggio qui, con il Milan. Ci sono tante piccole cose che ti ricordano quanto sia unico questo club, ti senti decisamente parte di questa storia".