Bennacer saluta Maldini e Massara: "Vi ringrazio per quello che avete fatto per il Milan e per me. La vostra passione ci ha ispirato"

Dopo i comunicati del Milan su Maldini e Massara, che terminano il loro incarico nel club, diversi giocatori hanno voluto salutare e ringraziare i due dirigenti, con cui negli anni si era creato un rapporto di stima umana e professionale. È il turno di Ismael Bennacer, che scrive così su Twitter: "Paolo, Ricky, Voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per l'AC Milan e per me. Grazie per la fiducia che mi avete dimostrato nel 2019, aprendomi le porte di questo grande club che è il Milan. Mi avete aiutato a crescere, a svilupparmi. La vostra passione, disciplina e dedizione per il club ci hanno ispirato e continueranno a farlo, ogni giorno. Vi auguro il meglio per il futuro".