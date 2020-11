Bennacer scherza: "Insegno a Theo il francese perché lui non lo sa parlare"

Ismael Bennacer, intervenuto durante From Milan With Love: Next Gen, ha detto la sua sulle tante lingue che si parlano in casa rossonera: "BennacerParliamo tante lingue nello spogliatoio, ma l'italiano è quella che parliamo di più. La mia lingua è il francese e parlo anche lo spagnolo. Insegno il francese a lui (Theo Hernandez ndr) perché non lo sa parlare (ride ndr.)".