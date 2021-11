Bennacer solito recupera palloni: con il Porto nessuno ha fatto meglio di lui

Come riportato dal sito del Milan, contro il porto ieri sera, Bennacer ha recuperato ben 14 palloni, più di ogni altro giocatore in campo. Il centrocampista algerino è solito ad essere fra i primi in questo tipo di classifica, ed è per questo che è sempre utilissimo alla causa del Diavolo. Spezza le azioni degli avversari e fa ripartire la manovra rossonera. Anche ieri Bennacer ha fatto il suo in questo.