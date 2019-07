Bennacer, splendido assist a Mahrez contro la Guinea

Ismael Bennacer, nuovo acquisto del Milan, è stato decisivo nella vittoria dell'Algeria sulla Guinea, negli ottavi di finale della Coppa d'Africa. Il centrocampista classe '97 ha servito uno splendido assist a Mahrez per la rete del 2-0, confermandosi un giocatore di ottima personalità e tecnica. L'ormai ex Empoli si è defilato sulla sinistra, battendo sul tempo il suo marcatore e lanciando in area per l'accorrente centrocampista del City che ha stoppato e depositato in rete.