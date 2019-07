Bennacer, una stagione di assoluta continuità: 37 gare disputate su 38

Ismaël Bennacer, ultima idea in casa rossonera per il centrocampo milanista, è reduce da una stagione di assoluta continuità in Serie A: con l'Empoli, infatti, ha disputato 37 partite su 38, con un'unica assenza a causa di una squalifica per somma di ammonizioni. L'algerino ha inoltre giocato 34 gare da titolare, rimandendo in panchina soltanto nelle prime tre del campionato.