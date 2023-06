Benzema saluta il Real Madrid: l'amore per il Milan e le statistiche contro i rossoneri

MilanNews.it

© foto di Alberto Fornasari

"Il Milan mi fa sognare. Anche perché c'è Ronaldo (Il Fenomeno, ndr), il mio idolo". Così Karim Benzema, attaccante del Real Madrid che saluterà il club spagnolo il 30 giugno per approdare in Arabia Saudita, aveva dichiarato nel lontano gennaio del 2007 in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Una grande stima che il francese non ha mai nascosto per la società di via Aldo Rossi e che nel corso della carriera ha affrontato per quattro volte con la camiseta dei Blancos (tutte in Champions League): una vittoria, due pareggi e una sconfitta - gare condite da una rete segnata e un assist fornito.