Berardi bestia nera, l'attaccante del Sassuolo ha segnato 11 gol in 18 partite contro i rossoneri

Domenico Berardi si è confermato anche nel pomeriggio di domenica un incubo per il Milan. L'attaccante esterno del Sassuolo e della Nazionale ha segnato uno dei 5 gol con cui i neroverdi hanno battuto la squadra di Pioli, aggiornando il suo personale tabellino contro i rossoneri: ben 11 gol in 18 partite disputate contro il Milan. In generale Berardi ha partecipato attivamente a 18 gol contro il Milan nel massimo campionato (11 reti, 7 assist).