Berardi, non c'è solo il Milan: sul giocatore del Sassuolo c'è anche il Napoli

Il nome di Domenico Berardi è in cima alla lista del Milan per rinforzare la fascia destra d'attacco, ma il club rossonero non è l'unico club che ha messo gli occhi sull'attaccante esterno del Sassuolo: sul giocatore, che ha un contratto con i neroverdi fino al 2024, ci sarebbe infatti anche il Napoli. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.