Intervistato a TMW, Mario Beretta ha espresso il suo pensiero sull'attuale momento rossonero: " È una situazione confusionaria, mi dispiace per Giampaolo, è un ottimo allenatore. Non era facile per nessuno. L'ideale sarebbe sempre giocare bene e vincere, non è novità. È chiaro che in certe situazioni complicate è importante iniziare a portare a casa qualche punto".