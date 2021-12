Beretta sulla Coppa d'Africa: "Giusto giocarla, ma l'importante è che ci siano le giuste competizioni"

Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile rossonero, intervistato a tuttomercatoweb.com, ha parlato così della Coppa d'Africa, in cui il Milan perderà Kessiè e Bennacer: "I contagi in Africa sono di un certo tipo, non che in Italia si stia meglio. La Coppa d’Africa però è importante, giusto far giocare la competizione. Poi è fondamentale che ci siano le giuste condizioni, come per gli Europei".