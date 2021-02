Bergomi: "Al Milan manca il Bennacer di inizio stagione. Vi spiego la difficoltà dei rossoneri"

Intervenuto a Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così dei rossoneri: "Nel Milan puoi cambiare qualcosa a destra tra Saelemaekers e Castillejo. Gli esterni di difesa sono una forza del Milan, anche se in fase difensiva ha sofferto qualcosa di troppo. Il Bennacer di inizio stagione manca tantissimo a questo Milan, però da l'opportunità a Tonali da cui, anche se è entrato bene con la Stella Rossa, ci si aspettava di più. Poi c'è Kessiè, che paragono a Barella, e sono i due migliori centrocampisti del campionato".

Sul derby di andata: "Quella partita gli ha dato consapevolezza e autostima, ma ora vive un momento di difficoltà, ma non tecnica. E' una difficolta in cui prima ti girava tutto nel verso giusto e ora no, basta vedere il gol contro lo Stella Rossa: quel gol lo fanno una volta e nelle altre 100 non lo fanno più. Il Milan deve avere la forza morale di gruppo per fare una certa partita, che pesa per lo scudetto".