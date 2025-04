Bergomi: "Conceiçao al Porto aveva Pepe che era straordinario anche a 40 anni"

Nel corso del Club, in onda come ogni domenica sera su Sky Sport 24, si è parlato chiaramente anche della situazione del Milan, alla luce del pareggio interno di sabato contro la Fiorentina che ha di fatto tagliato fuori i rossoneri dalla corsa per la Champions League e che ha complicato tantissimo la strada anche per un posto europeo in generale. Al tavolo degli opinionisti è intervenuto anche l'ex calciatore Giuseppe Bergomi che ha parlato della squadra rossonera.

Le parole di Beppe Bergomi sulla situazione difensiva del Milan: "Quando è arrivato Conceicao ci ha chiesto tempo. Noi che idee avevamo di Conceicao come allenatore: difensivista? La linea la curava bene? Ne parlavamo settimana scorsa, al Porto aveva Pepe che era straordinario anche a 40 anni. Qui è una questione di reparto, di squadra. Sul primo gol, Tomori scappa dentro e concede l’esterno a Gudmundsson: lui deve andare dritto, secondo me".