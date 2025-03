Bergomi e i due gol presi dal Milan a Napoli: "Ecco chi ha sbagliato"

Giuseppe Bergomi, ex difensore, presente negli studi di Sky, ha commentato così i due gol presi dal Milan contro il Napoli: "Pavlovic deve scappare, non deve essere preoccupato di Lukaku. Ha fatto un passo in avanti e poi non poteva più prendere Politano. Se fosse scappato all'indietro la palla non sarebbe arrivata a Politano. Sul secondo sbagliano i due centrali che vanno accorciano entrambi sul giocatore del Napoli, lasciando solo Lukaku. Walker segue invece l'inserimento di Buongiorno, non sale e tiene in gioco il belga".

Questo il tabellino di Napoli-Milan di Serie A.

NAPOLI-MILAN 2-1

Marcatori: 2’ Politano, 19’ Lukaku, 84’ Jovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka (dal 81’ Juan Jesus), Anguissa; Politano (dal 85’ Mazzocchi), Lukaku (dal 85’ Simeone), Neres (dal 85’ Ngonge). A disp.: Scuffet, Turi; Esposito, Marín; Billing, Hasa; Okafor, Raspadori. All.: Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker (dal 80’ Jimenez), Gabbia, Pavlović, Hernández; Bondo (dal 46’ Leao), Fofana; Pulisic (dal 80’ Jovic), Reijnders, Félix (dal 55’ Chukwueze); Abraham (dal 55’ Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Terracciano, Thiaw, Tomori, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 40’ Lukaku, 71’ Conceiçao, 76’ Conte, 90’ Jimenez.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.