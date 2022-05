Bergomi esalta Leao: "E' stato dominante, per questo Milan è importantissimo"

MilanNews.it

Beppe Bergomi, dagli studi Sky, parla di Rafael Leao e della sua importanza nella stagione scudettata del Milan. "Non abbiamo reso giustizia tante volte al Milan. Leao è stato dominante, soprattutto in questa parte della stagione. E' stato importantissimo e poi per come gioca il Milan, per come aggredisce, è perfetto".