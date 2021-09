Bergomi: "Grande intensità dei rossoneri, l'espulsione di Kessie ha rotto la superiorità"

Il Milan esce ko da San Siro, a passare in Champions per 2-1 è l'Atletico Madrid. Così Beppe Bergomi dagli studi di Sky: "La prestazione del Milan è stata convincente nel primo tempo, è stato un grande Milan per intensità e ripartenze. Non ha mai subito, certo l'espulsione di Kessie ha rotto la superiorità del Milan, ma ha saputo tenere molto bene. Poi pian piano la squadra si è chiusa, è arrivato l'1-1 e poi è finita come sappiamo".