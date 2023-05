Bergomi: "Ho sempre esaltato il Milan. Mi aspettavo qualcosa in più quest'anno..."

MilanNews.it

Beppe Bergomi, opinionista, si è così espresso a SkySport nel post Juve-Milan: "Ho sempre esaltato il Milan in questi due anni. Mi aspettavo qualcosa in più. Il 5 gennaio il Milan era a 5 punti dal Napoli. Ha avuto un mese terribile dopo la Roma ed è stato bravo a ricompattarsi. Perdere in semifinale con l'Inter brucia, ma la stagione c'è stata. Mi aspettavo comunque un po' meglio dal Milan...".