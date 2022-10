Bergomi: "Il Milan ha già subito 13 gol: hanno dimostrato problemi in trasferta con queste squadre"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Beppe Bergomi, opinionista di Sky, è intervenuto così al Club ieri sera dopo la sconfitta del Milan in casa del Torino: "Il Milan ha dimostrato di avere qualche problema fuori casa contro queste squadre. Il Toro si appoggia molto sul portiere, allunga la squadra e costringe a venire indietro. Il Milan quando ha squadre che giocano con i due trequartisti si creano marcature particolari. In queste partite si può giocare anche in modo tradizionale. Capisco che la forza del Milan è quella. Ma si possono fare degli aggiustamenti. Il Milan ha già subito 13 gol. Sono tanti".