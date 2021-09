Bergomi: "Il Milan ha grande consapevolezza, può mettere in difficoltà qualsiasi avversario"

Beppe Bergomi è intervenuto a Sky Sport 24, commentando il match di Champions tra Milan e Atletico Madrid: “Conosciamo bene Simeone, tatticamente la vuole giocare alla sua maniera e negli ultimi anni ha anche cambiato qualcosa. Utilizza questo 3-5-2 che tante volte si adatta e diventa un 4-4-2. Cerca di essere sempre lì compatto per poi ripartire, anche se nelle ultime giornate di campionato e anche in Champions ha fatto fatica a fare gol. Io penso che il Milan abbia grande consapevolezza. Chi va in campo dà sempre il massimo e addirittura va oltre le proprie capacità, anche con Rebc centravanti questa squadra sviluppa gioco in velocità. Attacca, recupera palla, ha molto aggressività e intensità di gioco e può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Certo dall'altra parte c’è una squadra esperta che conosce molto bene la competizione”